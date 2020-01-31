Erdoğan: "Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini koruyamazsak, yarın kem gözlerin Kabe'ye çevrilmesini... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini koruyamazsak, yarın kem gözlerin Kabe'ye çevrilmesini... - Son Dakika

Erdoğan: "Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini koruyamazsak, yarın kem gözlerin Kabe'ye çevrilmesini...

6 saat önce

Erdoğan: "Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini koruyamazsak, yarın kem gözlerin Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini koruyamazsak, yarın kem gözlerin Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz. Bunun için Kudüs kırmızı çizgimizdir."

Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:00 Kaynak: AA
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