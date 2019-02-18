Erdoğan: "Mesele Suriye Meselesi Değil, Türkiye ve Türk Milletinin Beka Meselesidir.
1 saat önce
Erdoğan: "Mesele Suriye meselesi değil, Türkiye ve Türk milletinin beka meselesidir.
Erdoğan: "Mesele Suriye
meselesi değil, Türkiye
ve Türk milletinin beka meselesidir. İstikbalimiz söz konusu olduğunda kimseyi gözümüz görmez."
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:57 Kaynak: AA
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