Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Mesele Suriye Meselesi Değil, Türkiye ve Türk Milletinin Beka Meselesidir.

Erdoğan: "Mesele Suriye Meselesi Değil, Türkiye ve Türk Milletinin Beka Meselesidir.

1 saat önce

Erdoğan: "Mesele Suriye meselesi değil, Türkiye ve Türk milletinin beka meselesidir.

Erdoğan:
Erdoğan: "Mesele Suriye meselesi değil, Türkiye ve Türk milletinin beka meselesidir. İstikbalimiz söz konusu olduğunda kimseyi gözümüz görmez."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:57 Kaynak: AA

Politika
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