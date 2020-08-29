Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuştu: (4) - Son Dakika

Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını, ulaşım araçları, kimya, eczacılık, elektronik gibi yüksek teknolojili diğer sektörlerde de gerçekleştireceğiz.

Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuştu: (4), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını, ulaşım araçları, kimya, eczacılık, elektronik gibi yüksek teknolojili diğer sektörlerde de gerçekleştireceğiz. Böylece yılda yaklaşık 30 milyar dolar cari açık verdiğimiz bir ürün grubunu yerlileştirmiş olacağız." dedi.

Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Dualus firmasının savunma sanayinde sıkça kullanılan bilya vidalı milleri üreteceğini ve bu bilyaların güdümlü mühimmatların olmazsa olmazı olarak nitelendirildiğini söyledi.

Erdoğan, takım tezgahlarından lazer diyotlarına, eklemeli imalat makinelerinden servo motorlara varıncaya kadar yüksek katma değerli ürünlerin 10 proje sayesinde yerli ve milli imkanlarla üretileceğini kaydetti.

Bu projelere çok yakında yenilerinin dahil edileceğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"2 milyar liranın üzeride bir sabit yatırımı makine sektörüne kazandıracağız. Hamle programını, ulaşım araçları, kimya, eczacılık, elektronik gibi yüksek teknolojili diğer sektörlerde de gerçekleştireceğiz. Böylece yılda yaklaşık 30 milyar dolar cari açık verdiğimiz bir ürün grubunu yerlileştirmiş olacağız. Kıymetli dostlar bugün MESS Teknoloji Merkezi'ni hizmete almanın ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programını açıklamanın yanında farklı sektörlerde 40 fabrikanın da açılışını yapıyoruz. Toplamda 4 milyar liralık bir yatırımla 4 bin vatandaşımıza doğrudan, 10 binlerce insanımıza dolaylı istihdam imkanı oluşturan şirketlerimizin her birini gönülden tebrik ediyorum. Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması, 2023 hedeflerine ulaşması uğrunda gayret gösteren tüm girişimcilerimize şahsım milletim adına içtenlikle teşekkür ediyorum. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programından faydalanacak şirketlere başarılar diliyorum. Siz öyle bir adım atıyorsunuz ki, artık ülkemizin ihracat potansiyelini arttıracak ama ithalatı da ciddi manada azaltacak bir adımın banilerisiniz. 'Biz bize yeteriz' projesinin aynı zamanda sizler mimarları olacaksınız. Bu ülke bunu yapar mı? Ben inanıyorum yapar. Siz de bunları yaparsınız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın çalışanlarına, Türkiye Metal Saniyicileri Sendikası'nın yönetici ve üyelerine, emekleri, ortaya koydukları vizyonları için takdirlerimi sunuyorum."

Sanal açılış butonu, yapay zeka robot tarafından getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 yeni fabrikanın açılışı dolayısıyla temsili olarak Kocaeli'ndeki Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve İMES Organize Sanayi Bölgesinin açılışlarına canlı bağlantılar yaptı. Yatırımları için firmalara teşekkür eden Erdoğan, firma sahiplerine bol, bereketli kazançlar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ya Allah Bismillah" demesinin ardından kurdeleler kesildi. Erdoğan, açılış için kullanılan makas ve kurdelelerin günün anısına açılışı gerçekleştiren kişilerde kalmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezinin açılışını ise yapay zeka robot tarafından getirilen sanal açılış butonuna basarak gerçekleştirdi. Erdoğan, açılışın ardından merkezde çalışan personeli selamladı. Program sonunda katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Başkanı Özgür Burak Akkol, Makina İmalatçıları Birliği Başkanı Emre Gencer'in de konuşma yaptığı programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı.

Program sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, açılışı yapılan MESS Teknoloji Merkezini gezdi.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 17:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuştu: (4) - Son Dakika


Son Dakika

Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre için Beşiktaş'tan 1 milyon euro istedi Kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok İki çocuk annesi, manda yetiştirip, sütünden dondurma üretiyor Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı Alkollü sürücü, aracını yol ortasında bırakıp polisten kaçmaya çalıştı YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu Roberto Carlos'un Fenerbahçe'ye gelmesi için Eran Zahavi ile yaptığı görüşmenin fotoğrafı ortaya çıktı Eylülde ekonomi gündemi yoğun geçecek Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu
Çevirmeden kaçmak isteyen minibüs şoförü, daldığı ara sokakta bebek arabasına çarptı Çevirmeden kaçmak isteyen minibüs şoförü, daldığı ara sokakta bebek arabasına çarptı         
15:16
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var         
14:43
Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı         
14:40
Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı         
14:32
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı         
14:08
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım         
13:53
Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı         
13:32
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı         
12:58
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı         
12:53
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur         
12:31
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü         
12:24
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir         
12:12
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı         
11:17
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü         
11:02
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden 26 ülkeye tarım makinesi ihracatı yapılıyor Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden 26 ülkeye tarım makinesi ihracatı yapılıyor         
11:01
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada         
10:43
Kuzey Kore liderinden ilginç koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun Kuzey Kore liderinden ilginç koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun         
10:13
Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı         
10:11
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü         
10:01
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti         
09:54
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı         
09:35
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı         
09:31
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi         
08:50
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu         
07:50
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar         
00:28
Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum         
22:24
Alaattin Çakıcı'dan Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama         
21:31
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti         
20:46
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu         
20:26
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti         
18:26
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2020 17:57:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuştu: (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei