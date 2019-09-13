Son Dakika Haberleri: Erdoğan, "Metin Oktay"ı andı
Son Dakika Güncel Haber

Erdoğan, "Metin Oktay"ı andı

37 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ın efsanevi oyuncusu Metin Oktay'ı vefatının 28. yılında andı.

Erdoğan,

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ın efsanevi oyuncusu Metin Oktay'ı vefatının 28. yılında andı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk futbolunun, Milli Takımımızın ve Galatasaray'ın efsanevi ismi 'Taçsız Kral' Metin Oktay'ı vefatının 28. yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Merhum futbolcu Metin Oktay'ın fotoğrafı ile "Saygıyla Anıyoruz" yazısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla paylaşıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray, Metin Oktay, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li başkanlar, Erdoğan'dan 6 maddelik talepte bulundu
Metin Oktay kabri başında anıldı Erdoğan'dan Diyarbakır'da eylem yapan annelere mesaj: Yanınızdayız Nihat Hatipoğlu'ndan merak edilen sorulara yanıt: Peygamberimiz'in cenazesi ve gömülmesi nasıl oldu?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 15:45:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan, "Metin Oktay"ı andı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]