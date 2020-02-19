Son Dakika › Politika › Erdoğan: 'Meydanı; demokrasinin kendilerine sunduğu zemini, yalanları ve iftiralarıyla milleti... - Son Dakika
Erdoğan: "Meydanı; demokrasinin kendilerine sunduğu zemini, yalanları ve iftiralarıyla milleti...
7 saat önce
Erdoğan: "Meydanı; demokrasinin kendilerine sunduğu zemini, yalanları ve iftiralarıyla milleti zehirlemek için kullananlara asla bırakmayacağız"
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:32 Kaynak: AA
Erdoğan: "Meydanı; demokrasinin kendilerine sunduğu zemini, yalanları ve iftiralarıyla milleti zehirlemek için kullananlara asla bırakmayacağız"
Son Dakika 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Saman ithal ediyorlar" sözlerine yanıt: Saman değil, hububat kapçığı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan İran mesajı Erdoğan gazetecilerin darbe sorusuna sert çıktı: Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz?