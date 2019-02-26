Erdoğan: "Meydanlar Benim İçin En Büyük Anket Şu Anda, Bu Şekilde Yola Devam Ediyorum.
15 dakika önce
Erdoğan: "Meydanlar benim için en büyük anket şu anda, bu şekilde yola devam ediyorum.
Erdoğan: "Meydanlar benim için en büyük anket şu anda, bu şekilde yola devam ediyorum. En büyük anket 31 Mart. 31 Mart'ta şaşmayacak bir anket var."
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:34 Kaynak: AA
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