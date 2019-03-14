Erdoğan: "Meydanlarda Halkımın Teveccühünü Çok Çok İyi Görüyorum"
1 saat önce
Erdoğan: "Meydanlarda halkımın teveccühünü çok çok iyi görüyorum"
Erdoğan: "Meydanlarda halkımın teveccühünü çok çok iyi görüyorum"
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:29 Kaynak: AA
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