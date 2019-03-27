Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Meydanların Diline Baktığımızda, Bu Seçimde Çok Ciddi Bir Yanılmayı Anket Şirketleri...

Erdoğan: "Meydanların Diline Baktığımızda, Bu Seçimde Çok Ciddi Bir Yanılmayı Anket Şirketleri...

1 saat önce

Erdoğan: "Meydanların diline baktığımızda, bu seçimde çok ciddi bir yanılmayı anket şirketleri yaşayacak.

Erdoğan:
Erdoğan: "Meydanların diline baktığımızda, bu seçimde çok ciddi bir yanılmayı anket şirketleri yaşayacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:14 Kaynak: AA

Politika
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