Erdoğan: "Meydanların Diline Baktığımızda, Bu Seçimde Çok Ciddi Bir Yanılmayı Anket Şirketleri...
1 saat önce
Erdoğan: "Meydanların diline baktığımızda, bu seçimde çok ciddi bir yanılmayı anket şirketleri yaşayacak.
Erdoğan: "Meydanların diline baktığımızda, bu seçimde çok ciddi bir yanılmayı anket şirketleri yaşayacak."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:14 Kaynak: AA
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