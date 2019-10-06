Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi kabul etmiş
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Erdoğan: Millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi kabul etmiş

1 saat önce

Erdoğan, sistem tartışmalarıyla ilgili, "Şimdi birileri 'bunu değiştirelim.' Neyi değiştiriyorsun? Millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi onaylamış, kabul etmiş.

Erdoğan: Millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi kabul etmiş, System.String[]

Erdoğan, sistem tartışmalarıyla ilgili, "Şimdi birileri 'bunu değiştirelim.' Neyi değiştiriyorsun? Millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi onaylamış, kabul etmiş." dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:41 
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