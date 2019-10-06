Erdoğan: Millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi kabul etmiş
1 saat önce
Erdoğan, sistem tartışmalarıyla ilgili, "Şimdi birileri 'bunu değiştirelim.' Neyi değiştiriyorsun? Millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi onaylamış, kabul etmiş.
Erdoğan, sistem tartışmalarıyla ilgili, "Şimdi birileri 'bunu değiştirelim.' Neyi değiştiriyorsun? Millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi onaylamış, kabul etmiş." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:41
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