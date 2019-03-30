Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Milletimi Patlıcan, Domates, Biberle mi Aldatacaksınız? Bu Millet 'Çanakkale Geçilmez'...

Erdoğan: "Milletimi Patlıcan, Domates, Biberle mi Aldatacaksınız? Bu Millet 'Çanakkale Geçilmez'...

41 dakika önce

Erdoğan: "Milletimi patlıcan, domates, biberle mi aldatacaksınız? Bu millet 'Çanakkale geçilmez' dediği zaman bir tas çorbaya talim etmiştir.

Erdoğan:
Erdoğan: "Milletimi patlıcan, domates, biberle mi aldatacaksınız? Bu millet 'Çanakkale geçilmez' dediği zaman bir tas çorbaya talim etmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:52 Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel
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