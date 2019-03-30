Erdoğan: "Milletimi Patlıcan, Domates, Biberle mi Aldatacaksınız? Bu Millet 'Çanakkale Geçilmez'...
41 dakika önce
Erdoğan: "Milletimi patlıcan, domates, biberle mi aldatacaksınız? Bu millet 'Çanakkale geçilmez' dediği zaman bir tas çorbaya talim etmiştir.
Erdoğan: "Milletimi patlıcan, domates, biberle mi aldatacaksınız? Bu millet 'Çanakkale geçilmez' dediği zaman bir tas çorbaya talim etmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:52 Kaynak: AA
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