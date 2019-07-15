Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Milletimiz bir daha benzer acı yaşamasın,siyasetin üzerine darbe gölgesi düşmesin diye...
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Erdoğan: "Milletimiz bir daha benzer acı yaşamasın,siyasetin üzerine darbe gölgesi düşmesin diye...

5 saat önce

Erdoğan: "Milletimiz bir daha benzer acı yaşamasın,siyasetin üzerine darbe gölgesi düşmesin diye Yassıada'yı 27 Mayıs'ın canlı şahidine dönüştürüyoruz"

Erdoğan:
Erdoğan: "Milletimiz bir daha benzer acı yaşamasın,siyasetin üzerine darbe gölgesi düşmesin diye Yassıada'yı 27 Mayıs'ın canlı şahidine dönüştürüyoruz"
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:48 Kaynak: AA
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