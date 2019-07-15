Erdoğan: "Milletimiz bir daha benzer acı yaşamasın,siyasetin üzerine darbe gölgesi düşmesin diye...
5 saat önce
Erdoğan: "Milletimiz bir daha benzer acı yaşamasın,siyasetin üzerine darbe gölgesi düşmesin diye Yassıada'yı 27 Mayıs'ın canlı şahidine dönüştürüyoruz"
Erdoğan: "Milletimiz bir daha benzer acı yaşamasın,siyasetin üzerine darbe gölgesi düşmesin diye Yassıada'yı 27 Mayıs'ın canlı şahidine dönüştürüyoruz" Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:48 Kaynak: AA
15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını 15 Temmuz'da en ağır darbeyi alan Nihal Olçok paylaşımıyla ağlattı! Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 15 Temmuz paylaşımı 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu