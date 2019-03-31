Erdoğan: "Milletimiz Bir Kez Daha İradesini Oldukça Yüksek Bir Katılım Oranıyla Sandığa...
1 saat önce
Erdoğan: "Milletimiz bir kez daha iradesini oldukça yüksek bir katılım oranıyla sandığa yansıtmıştır.
Erdoğan: "Milletimiz bir kez daha iradesini oldukça yüksek bir katılım oranıyla sandığa yansıtmıştır."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:14 Kaynak: AA
Oyunu Kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Seçimlerdeki Başarı Merkezi Sisteme Güç Katacaktır
Oyuncu Hande Erçel, Menajerlik Şirketiyle Davalık Oldu
Oyunu Kullanan Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Mesaj
32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi