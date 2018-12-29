Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Milletimiz (Chp'yi) Nasıl mı Tanır? Tek Parti Devrindeki Zulmünden Tanır. Darbelere...

Erdoğan: "Milletimiz (Chp'yi) Nasıl mı Tanır? Tek Parti Devrindeki Zulmünden Tanır. Darbelere...

1 saat önce

Erdoğan: "Milletimiz (CHP'yi) nasıl mı tanır? Tek parti devrindeki zulmünden tanır. Darbelere cuntalara verdiği destekten tanır. Sokak teröristlerine sahip çıkmalarından tanır. İnancına, kültürüne, tarihine olan husumetinden tanır. Terör örgütleriyle olan 'al takke ver külah' ilişkisinden tanır.

Erdoğan:
Erdoğan: "Milletimiz ( CHP'yi) nasıl mı tanır? Tek parti devrindeki zulmünden tanır. Darbelere cuntalara verdiği destekten tanır. Sokak teröristlerine sahip çıkmalarından tanır. İnancına, kültürüne, tarihine olan husumetinden tanır. Terör örgütleriyle olan 'al takke ver külah' ilişkisinden tanır. Ülkesini yurt dışına şikayet edip bu şekilde içeride siyasi rant peşinden koşmasından tanır. Cumhurbaşkanı adayı dahi olmaya cesaret edemeyen genel başkanından tanır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:04 Kaynak: AA

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