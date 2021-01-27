Erdoğan: "Milletimiz, mahalle yanarken kendi kısır hesaplarının peşinde koşanların defterini kökten dürene kadar, bu mücadeleyi sürdüreceğiz"

Erdoğan: "Milletimiz, mahalle yanarken kendi kısır hesaplarının peşinde koşanların defterini kökten dürene kadar, bu mücadeleyi sürdüreceğiz"

Erdoğan: "Milletimiz, mahalle yanarken kendi kısır hesaplarının peşinde koşanların defterini kökten dürene kadar, bu mücadeleyi sürdüreceğiz"

Politika, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Politika › Erdoğan: 'Milletimiz, mahalle yanarken kendi kısır hesaplarının peşinde koşanların defterini kökten dürene kadar, bu mücadeleyi sürdüreceğiz' - Son Dakika

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