Erdoğan: "Milletimiz, mahalle yanarken kendi kısır hesaplarının peşinde koşanların defterini kökten dürene kadar, bu mücadeleyi sürdüreceğiz" - Son Dakika

Erdoğan: "Milletimiz, mahalle yanarken kendi kısır hesaplarının peşinde koşanların defterini kökten dürene kadar, bu mücadeleyi sürdüreceğiz"
27.01.2021 12:39
Erdoğan: "Milletimiz, mahalle yanarken kendi kısır hesaplarının peşinde koşanların defterini kökten dürene kadar, bu mücadeleyi sürdüreceğiz"
Erdoğan: "Milletimiz, mahalle yanarken kendi kısır hesaplarının peşinde koşanların defterini kökten dürene kadar, bu mücadeleyi sürdüreceğiz"
Politika, Son Dakika
Kaynak: AA
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