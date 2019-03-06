Erdoğan: "Milletimiz Müsterih Olsun. Fetö ile Mücadele Kararlılığımız Sürüyor.
35 dakika önce
Erdoğan: "Milletimiz müsterih olsun. FETÖ ile mücadele kararlılığımız sürüyor.
Erdoğan: "Milletimiz müsterih olsun. FETÖ ile mücadele kararlılığımız sürüyor. Bukalemun kılıklıları da buluyoruz, bulacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:13 Kaynak: AA
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