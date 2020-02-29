Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye... - Son Dakika
Erdoğan: "Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye...
6 saat önce
Erdoğan: "Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:44 Kaynak: AA
Erdoğan: "Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz."
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ruhani'den Rusya'sız zirve teklifi Vedat Muriqi'nin golden sonra asker selamı vermesini Antalyaspor taraftarı alkışladı Liverpool, Watford'a 3-0 mağlup oldu ve 44 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi