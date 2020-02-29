Erdoğan: "Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye... - Son Dakika

Erdoğan: "Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye...

6 saat önce

Erdoğan: "Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:44 Kaynak: AA
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