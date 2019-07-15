Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Milletimize şanlı tarihini hatırlatacak pek çok eser, belge ve olay, maalesef bilinçli...
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Erdoğan: "Milletimize şanlı tarihini hatırlatacak pek çok eser, belge ve olay, maalesef bilinçli...

5 saat önce

Erdoğan: "Milletimize şanlı tarihini hatırlatacak pek çok eser, belge ve olay, maalesef bilinçli bir şekilde geri plana itildi.

Erdoğan:
Erdoğan: "Milletimize şanlı tarihini hatırlatacak pek çok eser, belge ve olay, maalesef bilinçli bir şekilde geri plana itildi. Oysa kökleri kuruyan bir ağaç nasıl ayakta duramazsa, mazisiyle bağları zayıflayan milletler de yaşayamaz."
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:44 Kaynak: AA
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