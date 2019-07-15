Erdoğan: "Milletimize şanlı tarihini hatırlatacak pek çok eser, belge ve olay, maalesef bilinçli...

Erdoğan: "Milletimize şanlı tarihini hatırlatacak pek çok eser, belge ve olay, maalesef bilinçli bir şekilde geri plana itildi.

Erdoğan: "Milletimize şanlı tarihini hatırlatacak pek çok eser, belge ve olay, maalesef bilinçli bir şekilde geri plana itildi. Oysa kökleri kuruyan bir ağaç nasıl ayakta duramazsa, mazisiyle bağları zayıflayan milletler de yaşayamaz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

3 ay önce evlenen sözleşmeli er kazada öldü

Beştepe'de anma töreni: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı

15 Temmuz'da en ağır darbeyi alan Nihal Olçok paylaşımıyla ağlattı!

15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu