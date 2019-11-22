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Erdoğan: "Milletimizin arasına yeni nifak tohumları ekilmesine tahammülümüz yoktur.
7 saat önce
Erdoğan: "Milletimizin arasına yeni nifak tohumları ekilmesine tahammülümüz yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:22 Kaynak: AA
Erdoğan: "Milletimizin arasına yeni nifak tohumları ekilmesine tahammülümüz yoktur. Bu tarz nefret suçlarıyla ilgili emniyet ve yargı kurumlarımız anında gereken adımları atmayı sürdürecek."
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