Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Milletimizin arasına yeni nifak tohumları ekilmesine tahammülümüz yoktur.
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Milletimizin arasına yeni nifak tohumları ekilmesine tahammülümüz yoktur. - Son Dakika

Erdoğan: "Milletimizin arasına yeni nifak tohumları ekilmesine tahammülümüz yoktur.

7 saat önce

Erdoğan: "Milletimizin arasına yeni nifak tohumları ekilmesine tahammülümüz yoktur.

Erdoğan:

Erdoğan: "Milletimizin arasına yeni nifak tohumları ekilmesine tahammülümüz yoktur. Bu tarz nefret suçlarıyla ilgili emniyet ve yargı kurumlarımız anında gereken adımları atmayı sürdürecek."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:22 Kaynak: AA
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