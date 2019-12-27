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Erdoğan: "Milletimizin bu araca sahip olmak için sabırsızlıkla beklediğini biliyorum.
6 saat önce
Erdoğan: "Milletimizin bu araca sahip olmak için sabırsızlıkla beklediğini biliyorum.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:18 Kaynak: AA
Erdoğan: "Milletimizin bu araca sahip olmak için sabırsızlıkla beklediğini biliyorum.Satışa sunulacağı 2022 öncesinde ön satış süreci başlatılabilir."
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