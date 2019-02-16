Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Milletimizin Diğer Halklarıyla Birlikte İnanç ve İbadet Hakkını Savunduğumuzu Gayet İyi...

Erdoğan: "Milletimizin Diğer Halklarıyla Birlikte İnanç ve İbadet Hakkını Savunduğumuzu Gayet İyi...

59 dakika önce

Erdoğan: "Milletimizin diğer halklarıyla birlikte inanç ve ibadet hakkını savunduğumuzu gayet iyi bildikleri halde laiklik feveranıyla işi tersine çevirmeye çalışmalarının da sebebi buydu.

Erdoğan:
Erdoğan: "Milletimizin diğer halklarıyla birlikte inanç ve ibadet hakkını savunduğumuzu gayet iyi bildikleri halde laiklik feveranıyla işi tersine çevirmeye çalışmalarının da sebebi buydu. Halbuki Türkiye hangi dinden, hangi mezhepten hangi meşrepten olursa olsun, tüm vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini en geniş şekilde yaşayabildiği döneme bizimle girmiştir. Başı açık, başı kapalı, nasıl giyinirse giyinsin. Bunlara bizim müdahale yetkimiz, hakkımız yok."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:39 Kaynak: AA

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