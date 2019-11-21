Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Milletimizin gıda güvenliğini garanti altına almak, her ülke gibi Türkiye için de bir...
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Milletimizin gıda güvenliğini garanti altına almak, her ülke gibi Türkiye için de bir... - Son Dakika

Erdoğan: "Milletimizin gıda güvenliğini garanti altına almak, her ülke gibi Türkiye için de bir...

6 saat önce

Erdoğan: "Milletimizin gıda güvenliğini garanti altına almak, her ülke gibi Türkiye için de bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir"

Erdoğan:

Erdoğan: "Milletimizin gıda güvenliğini garanti altına almak, her ülke gibi Türkiye için de bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir"

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:42 Kaynak: AA
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