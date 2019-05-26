Erdoğan: "Milletimizin hakkını, hukukunu, iradesini korumak için mücadele ettik, bu sebeple YSK'nin...
4 saat önce
Erdoğan: "Milletimizin hakkını, hukukunu, iradesini korumak için mücadele ettik, bu sebeple YSK'nin seçimin yenilenmesi kararını isabetli buluyoruz.
Erdoğan: "Milletimizin hakkını, hukukunu, iradesini korumak için mücadele ettik, bu sebeple YSK'nin seçimin yenilenmesi kararını isabetli buluyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:39 Kaynak: AA
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