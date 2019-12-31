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Erdoğan: "Milletimizin konut talebi sürdükçe, kampanyayı her yıl 100'er binlik seriler halinde...
6 saat önce
Erdoğan: "Milletimizin konut talebi sürdükçe, kampanyayı her yıl 100'er binlik seriler halinde devam ettirmeyi planlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:08 Kaynak: AA
Erdoğan: "Milletimizin konut talebi sürdükçe, kampanyayı her yıl 100'er binlik seriler halinde devam ettirmeyi planlıyoruz."
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