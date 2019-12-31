Erdoğan: "Milletimizin konut talebi sürdükçe, kampanyayı her yıl 100'er binlik seriler halinde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Milletimizin konut talebi sürdükçe, kampanyayı her yıl 100'er binlik seriler halinde... - Son Dakika

Erdoğan: "Milletimizin konut talebi sürdükçe, kampanyayı her yıl 100'er binlik seriler halinde...

6 saat önce

Erdoğan: "Milletimizin konut talebi sürdükçe, kampanyayı her yıl 100'er binlik seriler halinde devam ettirmeyi planlıyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Milletimizin konut talebi sürdükçe, kampanyayı her yıl 100'er binlik seriler halinde devam ettirmeyi planlıyoruz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:08 Kaynak: AA
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