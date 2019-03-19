Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Milletimizin ve Ümmetin Şerefine, Namusuna, İzzetine Halel Gelmemesi İçin Gerekirse...

Erdoğan: "Milletimizin ve Ümmetin Şerefine, Namusuna, İzzetine Halel Gelmemesi İçin Gerekirse...

27 dakika önce

Erdoğan: "Milletimizin ve ümmetin şerefine, namusuna, izzetine halel gelmemesi için gerekirse canımız pahasına çalışacağız. Zaferle değil, seferle mükellef olduğumuzun bilinciyle mücadelemizi verirken önce imkanımıza değil, imanımıza bakacağız."

Erdoğan:
Erdoğan: "Milletimizin ve ümmetin şerefine, namusuna, izzetine halel gelmemesi için gerekirse canımız pahasına çalışacağız. Zaferle değil, seferle mükellef olduğumuzun bilinciyle mücadelemizi verirken önce imkanımıza değil, imanımıza bakacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:21 Kaynak: AA

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