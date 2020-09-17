Erdoğan: "Milletin birliğine, beraberliğine kastedenlerden döktükleri her damla kanın hesabını... - Son Dakika

Erdoğan: "Milletin birliğine, beraberliğine kastedenlerden döktükleri her damla kanın hesabını...
Erdoğan: "Milletin birliğine, beraberliğine kastedenlerden döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz.
Erdoğan: "Milletin birliğine, beraberliğine kastedenlerden döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz."
Politika, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 14:29 - Kaynak: AA
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