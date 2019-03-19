Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Milletin Desteğini, Duasını Alan Bir Siyasetçiyi Durdurabilecek Hiçbir Fani Güç Yoktur"

Erdoğan: "Milletin Desteğini, Duasını Alan Bir Siyasetçiyi Durdurabilecek Hiçbir Fani Güç Yoktur"

30 dakika önce

Erdoğan: "Milletin desteğini, duasını alan bir siyasetçiyi durdurabilecek hiçbir fani güç yoktur"

Erdoğan:
Erdoğan: "Milletin desteğini, duasını alan bir siyasetçiyi durdurabilecek hiçbir fani güç yoktur"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:19 Kaynak: AA

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