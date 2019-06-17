Erdoğan: "Milletin inancıyla, İstanbul'un tarihiyle kavgalı azgın azınlığın bu şehrin dokusunu,...
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Erdoğan: "Milletin inancıyla, İstanbul'un tarihiyle kavgalı azgın azınlığın bu şehrin dokusunu, kadim karakterini bozmasına izin veremeyiz.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:47 Kaynak: AA
Erdoğan: "Milletin inancıyla, İstanbul
'un tarihiyle kavgalı azgın azınlığın bu şehrin dokusunu, kadim karakterini bozmasına izin veremeyiz."
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