Erdoğan: "Milletin Oyuyla İş Başına Gelen Bir Cumhurbaşkanını Asmakla, Zehirlemekle, Darbeyle...
3 saat önce
Erdoğan: "Milletin oyuyla iş başına gelen bir cumhurbaşkanını asmakla, zehirlemekle, darbeyle tehdit edecek kadar alçalan bu zihniyete verilecek en iyi ders, onları sandığa gömmektir.
Erdoğan: "Milletin oyuyla iş başına gelen bir cumhurbaşkanını asmakla, zehirlemekle, darbeyle tehdit edecek kadar alçalan bu zihniyete verilecek en iyi ders, onları sandığa gömmektir."
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:16 Kaynak: AA
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