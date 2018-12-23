Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Milletin Oyuyla İş Başına Gelen Bir Cumhurbaşkanını Asmakla, Zehirlemekle, Darbeyle...

Erdoğan: "Milletin Oyuyla İş Başına Gelen Bir Cumhurbaşkanını Asmakla, Zehirlemekle, Darbeyle...

3 saat önce

Erdoğan: "Milletin oyuyla iş başına gelen bir cumhurbaşkanını asmakla, zehirlemekle, darbeyle tehdit edecek kadar alçalan bu zihniyete verilecek en iyi ders, onları sandığa gömmektir.

Erdoğan:
Erdoğan: "Milletin oyuyla iş başına gelen bir cumhurbaşkanını asmakla, zehirlemekle, darbeyle tehdit edecek kadar alçalan bu zihniyete verilecek en iyi ders, onları sandığa gömmektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:16 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Güncel
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