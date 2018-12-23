Erdoğan: "Milletin Oyuyla İş Başına Gelen Bir Cumhurbaşkanını Asmakla, Zehirlemekle, Darbeyle...

Erdoğan: "Milletin oyuyla iş başına gelen bir cumhurbaşkanını asmakla, zehirlemekle, darbeyle tehdit edecek kadar alçalan bu zihniyete verilecek en iyi ders, onları sandığa gömmektir.

Erdoğan: "Milletin oyuyla iş başına gelen bir cumhurbaşkanını asmakla, zehirlemekle, darbeyle tehdit edecek kadar alçalan bu zihniyete verilecek en iyi ders, onları sandığa gömmektir."

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