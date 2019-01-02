Erdoğan: "Milletin Verdiği Yetkiyle, Milletin Sağladığı İmkanlarla Yapılan Hizmetlerin Kerametini...
1 saat önce
Erdoğan: "Milletin verdiği yetkiyle, milletin sağladığı imkanlarla yapılan hizmetlerin kerametini kendinde görenlerin bu çatı altında kalma şansları hiç yoktur.
Erdoğan: "Milletin verdiği yetkiyle, milletin sağladığı imkanlarla yapılan hizmetlerin kerametini kendinde görenlerin bu çatı altında kalma şansları hiç yoktur."
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:38 Kaynak: AA
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