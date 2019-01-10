Erdoğan: "Milletler İçin Bazen Diplomasi, Askeri Güç, Ekonomik Güçle Kazanılamayacak Başarılar, Bir...
43 dakika önce
Erdoğan: "Milletler için bazen diplomasi, askeri güç, ekonomik güçle kazanılamayacak başarılar, bir müzik, edebiyat, sinema eseriyle kazanılmaktadır.
Erdoğan: "Milletler için bazen diplomasi, askeri güç, ekonomik güçle kazanılamayacak başarılar, bir müzik, edebiyat, sinema eseriyle kazanılmaktadır."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:52 Kaynak: AA
Trafik Kazasında Ölen Aynı Aileden 8 Kişi, Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi
CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Ankara'nın Hayrına Olacak İşe Hayır Demez
Fenerbahçe'den Senelik 2,2 Milyon Euro Kazanan Kameni: Takımdan Ayrılmıyorum
ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı