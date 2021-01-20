Erdoğan: "Milletten demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin, gaspla kendilerine takdimini bekleyenler kusura bakmasınlar, daha çok beklerler." - Son Dakika

Erdoğan: "Milletten demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin, gaspla kendilerine takdimini bekleyenler kusura bakmasınlar, daha çok beklerler."
20.01.2021 13:53
Erdoğan: "Milletten demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin, gaspla kendilerine takdimini bekleyenler kusura bakmasınlar, daha çok beklerler.
Erdoğan: "Milletten demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin, gaspla kendilerine takdimini bekleyenler kusura bakmasınlar, daha çok beklerler."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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