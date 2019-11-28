Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Milli bünyemize mugayir projelerle insanlarımızın arasına nifak tohumları ekilmesine rıza...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Milli bünyemize mugayir projelerle insanlarımızın arasına nifak tohumları ekilmesine rıza... - Son Dakika

Erdoğan: "Milli bünyemize mugayir projelerle insanlarımızın arasına nifak tohumları ekilmesine rıza...

6 saat önce

Erdoğan: "Milli bünyemize mugayir projelerle insanlarımızın arasına nifak tohumları ekilmesine rıza gösteremeyiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Milli bünyemize mugayir projelerle insanlarımızın arasına nifak tohumları ekilmesine rıza gösteremeyiz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı
Yusuf Yazıcı'dan hayal kırıklığı yaratan performans! İtalyan gazeteciler, milli takım tesislerine hayran kaldı Instagram çöktü! Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 20:37:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Milli bünyemize mugayir projelerle insanlarımızın arasına nifak tohumları ekilmesine rıza...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]