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Erdoğan: "Milli bünyemize mugayir projelerle insanlarımızın arasına nifak tohumları ekilmesine rıza...
6 saat önce
Erdoğan: "Milli bünyemize mugayir projelerle insanlarımızın arasına nifak tohumları ekilmesine rıza gösteremeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:34 Kaynak: AA
Erdoğan: "Milli bünyemize mugayir projelerle insanlarımızın arasına nifak tohumları ekilmesine rıza gösteremeyiz."
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