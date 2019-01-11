Erdoğan: "Milli Gelirde Satın Alma Paritesine Göre 13. Olan Türkiye Yıl Sonunda Bir Üst Sıraya...
1 saat önce
Erdoğan: "Milli gelirde satın alma paritesine göre 13. olan Türkiye yıl sonunda bir üst sıraya çıktığında herhalde kendilerini pencereden atarlar.
Erdoğan: "Milli gelirde satın alma paritesine göre 13. olan Türkiye yıl sonunda bir üst sıraya çıktığında herhalde kendilerini pencereden atarlar."
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:58 Kaynak: AA
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