Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Milli Gelirde Satın Alma Paritesine Göre 13. Olan Türkiye Yıl Sonunda Bir Üst Sıraya...

Erdoğan: "Milli Gelirde Satın Alma Paritesine Göre 13. Olan Türkiye Yıl Sonunda Bir Üst Sıraya...

1 saat önce

Erdoğan: "Milli gelirde satın alma paritesine göre 13. olan Türkiye yıl sonunda bir üst sıraya çıktığında herhalde kendilerini pencereden atarlar.

Erdoğan:
Erdoğan: "Milli gelirde satın alma paritesine göre 13. olan Türkiye yıl sonunda bir üst sıraya çıktığında herhalde kendilerini pencereden atarlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:58 Kaynak: AA

Türkiye, Politika
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