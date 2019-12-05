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Erdoğan: "Milli hassasiyetleri yüksek sivil toplum örgütlerine, birçok yere kıyasla Birleşik...
6 saat önce
Erdoğan: "Milli hassasiyetleri yüksek sivil toplum örgütlerine, birçok yere kıyasla Birleşik Krallık'ta daha fazla ihtiyacımız var. Bunun için çok daha örgütlü, organize ve dayanışma içinde hareket etmenizi bekliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:42 Kaynak: AA
Erdoğan: "Milli hassasiyetleri yüksek sivil toplum örgütlerine, birçok yere kıyasla Birleşik Krallık'ta daha fazla ihtiyacımız var. Bunun için çok daha örgütlü, organize ve dayanışma içinde hareket etmenizi bekliyoruz."
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