Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Milli hassasiyetleri yüksek sivil toplum örgütlerine, birçok yere kıyasla Birleşik...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Milli hassasiyetleri yüksek sivil toplum örgütlerine, birçok yere kıyasla Birleşik... - Son Dakika

Erdoğan: "Milli hassasiyetleri yüksek sivil toplum örgütlerine, birçok yere kıyasla Birleşik...

6 saat önce

Erdoğan: "Milli hassasiyetleri yüksek sivil toplum örgütlerine, birçok yere kıyasla Birleşik Krallık'ta daha fazla ihtiyacımız var. Bunun için çok daha örgütlü, organize ve dayanışma içinde hareket etmenizi bekliyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Milli hassasiyetleri yüksek sivil toplum örgütlerine, birçok yere kıyasla Birleşik Krallık'ta daha fazla ihtiyacımız var. Bunun için çok daha örgütlü, organize ve dayanışma içinde hareket etmenizi bekliyoruz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa ikincisi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdem Bayazıt'ın şiirini okuduktan sonra salonda alkış tufanı koptu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 07:36:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Milli hassasiyetleri yüksek sivil toplum örgütlerine, birçok yere kıyasla Birleşik...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]