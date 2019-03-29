Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Milli iradenin karşısında mum gibi olacaklar

Erdoğan: Milli iradenin karşısında mum gibi olacaklar

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur oyunları ve terör örgütleri üzerinden Türkiye'nin bağımsızlığına kastedenler 31 Mart sonrasında ya daha pervasızlaşacaklar ya da milli iradenin karşısında mum gibi olacaklar.

Erdoğan: Milli iradenin karşısında mum gibi olacaklar, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur oyunları ve terör örgütleri üzerinden Türkiye'nin bağımsızlığına kastedenler 31 Mart sonrasında ya daha pervasızlaşacaklar ya da milli iradenin karşısında mum gibi olacaklar." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:47 

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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