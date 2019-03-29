Erdoğan: Milli iradenin karşısında mum gibi olacaklar
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur oyunları ve terör örgütleri üzerinden Türkiye'nin bağımsızlığına kastedenler 31 Mart sonrasında ya daha pervasızlaşacaklar ya da milli iradenin karşısında mum gibi olacaklar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Kur oyunları ve terör örgütleri üzerinden Türkiye
'nin bağımsızlığına kastedenler 31 Mart sonrasında ya daha pervasızlaşacaklar ya da milli iradenin karşısında mum gibi olacaklar." dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:47
Everton, Cenk Tosun'un Yerine Schick'i Transfer Etmek İstiyor
Başörtülülere Hakaret Eden Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı: Benim 3 Eşim de Başörtülüydü
Lokomotiv Moskova, Manuel Fernandes ile Yollarını Ayırdı
Muharrem İnce'den Erdoğan İtirafı: Haklı Çıktı