Erdoğan: Milli iradenin karşısında mum gibi olacaklar

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Everton, Cenk Tosun'un Yerine Schick'i Transfer Etmek İstiyor

Başörtülülere Hakaret Eden Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı: Benim 3 Eşim de Başörtülüydü