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Erdoğan: "Milli Mücadelemize, Cumhuriyetimizin kuruluşuna, ülkemizin büyümesine ve gelişmesine...
6 saat önce
Erdoğan: "Milli Mücadelemize, Cumhuriyetimizin kuruluşuna, ülkemizin büyümesine ve gelişmesine tanıklık eden AA'nın 100. yıl dönümünü tebrik ediyorum"
Erdoğan: "Milli Mücadelemize, Cumhuriyetimizin kuruluşuna, ülkemizin büyümesine ve gelişmesine tanıklık eden AA'nın 100. yıl dönümünü tebrik ediyorum"
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:14 Kaynak: AA
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