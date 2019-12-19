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Erdoğan: "Milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır" - KUALA
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında düzenlenen "Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar" temalı toplantıya katıldı. Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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