Erdoğan: "Milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır" - KUALA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır' - KUALA - Son Dakika

Erdoğan: "Milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır" - KUALA

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında düzenlenen "Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar" temalı toplantıya katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında düzenlenen "Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar" temalı toplantıya katıldı.

Erdoğan: Milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır - KUALA

Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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