Erdoğan, Milli savaş gemisi Kınalıada'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslim törenine katıldı
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, MİLGEM projesi kapsamında üretilen 4. ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada (F-514), Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:48 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, MİLGEM projesi kapsamında üretilen 4. ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada (F-514), Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.
TBMM açılıyor, ilk gündem maddesi 'Yargı Reformu ve Strateji Belgesi' Valiliğin, "AFAD toplantısına çağrıldı" açıklamasına İmamoğlu'ndan cevap: Sessizliğim devlet terbiyemden dolayıdır Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı Alışveriş yapan Cuhmurbaşkanı Erdoğan'ın plastik poşet kullanmaması dikkatlerden kaçmadı