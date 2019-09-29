Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Milli savaş gemisi Kınalıada'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslim törenine katıldı
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Erdoğan, Milli savaş gemisi Kınalıada'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslim törenine katıldı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, MİLGEM projesi kapsamında üretilen 4. ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada (F-514), Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, MİLGEM projesi kapsamında üretilen 4. ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada (F-514), Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.

Erdoğan, Milli savaş gemisi Kınalıada'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslim törenine katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:48 Kaynak: AA
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