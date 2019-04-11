Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Kabul Etti
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı Beştepe'de ayrı ayrı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:58 Kaynak: DHA
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