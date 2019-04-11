Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Kabul Etti

Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Kabul Etti

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı Beştepe'de ayrı ayrı kabul etti.

Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Kabul Etti, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali ErbaşBeştepe'de ayrı ayrı kabul etti.  

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:58 Kaynak: DHA
Beştepe, Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, Hulusi Akar, Politika
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