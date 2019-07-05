ERDOĞAN MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI (1)

Haber: Gökhan ÇELİK - Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi mezuniyet törenine katıldı.

Milli Savunma Üniversitesi'ndeki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Afyoncu katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri milletimiz tarafından peygamber ocağı olarak tarif edilir. Bunun için askerimize de milletimizin peygambere olan muhabbeti sebebiyle dünyanın hiç bir yerinde yok Mehmet rumuzuna dönüştürdüğü isminden dolayı 'Mehmetçik' denir. Bu ayrı bir özelliktir. Peygamber ocağındaki Mehmetçik'ten beklenende medeniyetimizi, tarihimiz, ecdadımızın bize bıraktığı mirasa sahip çıkmak; hak ve hakikat mücadelesini de son nefese kadar sürdürmektir. İşte bu sebeple içindeki ayrık otları, dikenler, aslan postuna bürünmüş çakallar titizlikle ayıklanarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hep sahip çıkılır, bu ocak hep el üstünde tutulur. Türkiye'nin gücünün milletiyle ordumuzun arasındaki bu sarsılmaz bağdan kaynaklandığını görenler, gayet bilinçli bir şekilde saldırılarını aynı noktaya yoğunlaştırmışlardır" dedi.





"BU İŞİN ASLINDA YÜREK İŞİ OLDUĞUNU ELBETTE BİR GÜN ANLAYACAKLAR"

Erdoğan, "Bugün artık Türkiye varlığına ve birliğine yönelik saldırıları kendi topraklarında değil, doğrudan kaynağında karşılayabilme gücüne ulaşmış bir ülkedir. Ülkemizi terör örgütleri vasıtasıyla kendi içine hapsetme hamlelerinin önünü bu şekilde kestik. Milletimizle ordumuzun arasını açma gayretlerini bu şekilde boşa çıkardık. Suriye'deki oyunu bu şekilde bozduk. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin istikametini bu şekilde değiştirdik. Savunma sanayimizde çabalarımızın hiçbir mantıklı ve haklı gerekçesi olmadan baltalamaya yönelik adımlarım gerisindeki endişeyi gayet iyi biliyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, "Ülkemize savunma sanayi ile ilgili neredeyse her alanda örtülü veya açık ambargo uygulayanlar, bu işin aslında yürek işi, cesaret işi, azim işi, çaba işi olduğunu elbette bir gün anlayacaklar. İşte yüzde 20 yerliden başladık şimdi yüzde 70 yapar hale geldik" dedi.