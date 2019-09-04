Erdoğan: "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür.
4 saat önce
Erdoğan: "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:24 Kaynak: AA
Erdoğan: "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefemizidir. "
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