Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür.
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Erdoğan: "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür.

4 saat önce

Erdoğan: "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür.

Erdoğan:

Erdoğan: "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefemizidir. "

Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:24 Kaynak: AA
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