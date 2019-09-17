Son Dakika Haberleri: Erdoğan, milli sporcular sümeyye ve sevilay'ı kabul etti
Son Dakika Politika Haber

Erdoğan, milli sporcular sümeyye ve sevilay'ı kabul etti

39 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve üçüncü Sevilay Öztürk'ü kabul etti.

Erdoğan, milli sporcular sümeyye ve sevilay'ı kabul etti, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve üçüncü Sevilay Öztürk'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde milli paralimpik yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ü tebrik etti. Beştepe'deki kabul yarım saat sürerken, Cumhurbaşkanlığı'ndan kabule ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Sümeyye Boyacı, Cumhurbaşkanı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu İBB'de yaptıklarını açıkladı: 3.5 milyar TL tasarruf ettik, merkezi hükümetin sırtından yük alıyoruz
Sarah Thomas Manş Denizi'ni 4 kez üst üste hiç durmadan geçen ilk yüzücü oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Ruhani'ye incirli ağırlama Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitingine yapılan bombalı saldırıyı Taliban üstlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 17:00:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan, milli sporcular sümeyye ve sevilay'ı kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]