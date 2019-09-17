Erdoğan, milli sporcular sümeyye ve sevilay'ı kabul etti

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Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu İBB'de yaptıklarını açıkladı: 3.5 milyar TL tasarruf ettik, merkezi hükümetin sırtından yük alıyoruz

Sarah Thomas Manş Denizi'ni 4 kez üst üste hiç durmadan geçen ilk yüzücü oldu