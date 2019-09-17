Erdoğan, milli sporcular sümeyye ve sevilay'ı kabul etti
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve üçüncü Sevilay Öztürk'ü kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:27 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı
ve üçüncü Sevilay Öztürk'ü kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde gerçekleşen kabulde milli paralimpik yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ü tebrik etti. Beştepe
'deki kabul yarım saat sürerken, Cumhurbaşkanlığı'ndan kabule ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kabulden genel ve detaylar
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