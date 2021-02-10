Erdoğan Milli Uzay Programı'nı başlattı! İşte Türkiye'nin 27 yıllık uzay serüveni - Son Dakika

Erdoğan Milli Uzay Programı'nı başlattı! İşte Türkiye'nin 27 yıllık uzay serüveni

10.02.2021 00:08

Uzay serüvenine 1994'te başlayan Türkiye, bugün hedefleri büyütüp uzayda lider ülkeler arasında yer almak için somut adımları atmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Uzay Programı'nı açıklamasından sonra akıllara Türkiye'nin uzayda bugüne kadar neler yaptığı geldi. İşte Türkiye'nin uzaydaki 27 yıllık serüveni.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'nın ardından Türkiye'nin geçmişte uzayda neler yaptığı merak edildi. Uzayda Türkiye, Erdoğan'ın tek tek sıraladığı 10 hedefle birlikte dev bir adım atacak olması şimdiden heyecan yarattı.

İLK ADIM 1994 YILINDA

24 Ocak 1994 fırlatılan ilk Türk uydusu Türksat 1A, rokette yaşanan bir arıza sebebiyle kalkıştan 12 dakika sonra okyanusa düşerek parçalandı. Ancak Türk mühendisler 199 gün içinde Türksat 1B uydusunu hazırlayarak 11 Ağustos 1994 günü, başarılı bir fırlatır gerçekleştirdi. Türkiye'nin uzaydaki ilk haberleşme uydusu olan Türksat 1B 12 yıl boyunca görevine devam etti.

10 Temmuz 1996 yılında Türksat 1C, 10 Ocak 2001 yılında ise Türksat 2A yörüngedeki yerlerini aldı. Türkiye'nin televizyon yayınını ve veri transferini yapan bu üç uydu sonrasında 13 Haziran 2008 tarihinde uzaya gönderilen ve hala aktif bir şekilde görevine devam eden Türksat 3A, Türkiye başta olmak üzere tüm Avrupa, Kuzey Afrika ile tüm Türk Cumhuriyetleri'nin yanı sıra Çin sınırına kadar uzanan bir kapsama alanına sahip.

Erdoğan Milli Uzay Programı'nı başlattı! İşte Türkiye'nin 27 yıllık uzay serüveni

TÜRKSAT 4A 2015 YILINDA FIRLATILDI

14 Şubat 2014 yılında Rus yapımı Proton roketiyle uzaya gönderilen Türksat 4A'yı 16 Ekim 2015 tarihinde ise Türksat 4B takip etti. Bununla beraber Türkiye'nin uzaya gönderdiği toplam uydu sayısı 6'ya ulaştı.

TÜRKSAT 5A GEÇTİĞİMİZ AY FIRLATILDI

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5A ise 8 Ocak 2021'de, Türkiye saatiyle 05.15'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketi ile uzaya başarıyla fırlatıldı.

Türksat 5B uydusunun 2021'in ikinci çeyreğinde fırlatılması hedefleniyor. Türkiye'nin kendi imkânları ile geliştirme çalışmalarına devam ettiği Türksat 6A'nın ise geliştirme çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ifadelerine göre, uydunun 2022'nin ilk aylarında uzaya gönderilmesi hedefleniyor.

Erdoğan Milli Uzay Programı'nı başlattı! İşte Türkiye'nin 27 yıllık uzay serüveni

AKTİF 3 ADET GÖZLEM UYDUSU

RASAT Araştırma Uydusu, Türkiye'nin ve TÜBİTAK UZAY'ın BiLSAT uydusundan sonra sahip olduğu ikinci uzaktan algılama uydusudur. Yüksek çözünürlüklü optik görüntüleme sistemine ve Türk mühendislerce tasarlanıp geliştirilen yeni modüllere sahip olan RASAT, Türkiye'de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusudur.

17 Ağustos 2011 tarihinde Rusya'nın Kazakistan sınırındaki Orenburg bölgesinde bulunan Yasny Fırlatma Üssü'nden Dnepr fırlatma aracıyla uzaya gönderildi.

Göktürk-1, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ve Aselsan'ın teknoloji girdisi ile İtalyan uzay hizmeti şirketi Telespazio tarafından Millî Savunma Bakanlığı için tasarlanan ve 5 Aralık 2016'da uzaya fırlatılan bir yer gözlem uydusudur.

GÖKTÜRK-2 GÖREV YÖRÜNGESİNE YERLEŞTİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK Uzay) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) iş ortaklığında üretilen Göktürk-2 ise 18 Aralık 2012'de gerçekleştirilen fırlatma operasyonuyla görev yörüngesine yerleştirildi.

GÖKTÜRK-3'ÜN GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Göktürk-3'ün ise geliştirme çalışmalarının devam ettiği ifade ediliyor.

Erdoğan Milli Uzay Programı'nı başlattı! İşte Türkiye'nin 27 yıllık uzay serüveni

TÜRKİYE'NİN UZAY YOLCULUĞUNDAKİ 10 HEDEF

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiği "Milli Uzay Programı"nı Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde tanıttı.

İşte Erdoğan'ın tek tek saydığı 10 hedef;

  • Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek.
  • Milli Uzay Programı'ndaki ikinci hedefimiz, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarmak.
  • Milli Uzay Programı'ndaki üçüncü hedefimiz, Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmek.
  • Dördüncü hedefimiz, uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmak.
  • Beşinci hedefimiz 'uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yaparak, uzaydaki yetkinliğimizi artırmak.
  • Altıncı hedefimiz; Türkiye'yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri bir seviyeye ulaştırmak.
  • Yedinci hedefimiz ülkemizde uzay sanayii Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sistemini daha da geliştirmek.
  • Uzay programımızdaki sekizinci hedef, bir uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurmak.
  • Dokuzuncu hedefimiz uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağımızı geliştirmek.
  • Uzay Programı'ndaki onuncu ve son hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermek.
Erdoğan Milli Uzay Programı'nı başlattı! İşte Türkiye'nin 27 yıllık uzay serüveni
Erdoğan Milli Uzay Programı'nı başlattı! İşte Türkiye'nin 27 yıllık uzay serüveni
Erdoğan Milli Uzay Programı'nı başlattı! İşte Türkiye'nin 27 yıllık uzay serüveni

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Son Dakika Teknoloji Erdoğan Milli Uzay Programı'nı başlattı! İşte Türkiye'nin 27 yıllık uzay serüveni - Son Dakika


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