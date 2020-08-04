Erdoğan, Mişel Avn ile yaptığı görüşmede, Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her... - Son Dakika

Erdoğan, Mişel Avn ile yaptığı görüşmede, Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her...
Erdoğan, Mişel Avn ile yaptığı görüşmede, Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti.
Erdoğan, Mişel Avn ile yaptığı görüşmede, Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 11:17
Kaynak: AA
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