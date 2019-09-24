Erdoğan: "Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın mahkeme salonunda çırpınarak ölmesi ve ailesinin...
32 dakika önce
Erdoğan: "Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın mahkeme salonunda çırpınarak ölmesi ve ailesinin defnine müsade edilmemesi içimizde kanayan yaradır"
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:48 Kaynak: AA
Erdoğan: "Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın mahkeme salonunda çırpınarak ölmesi ve ailesinin defnine müsade edilmemesi içimizde kanayan yaradır"
Oyuncu Demi Moore'dan korkunç itiraf: Annem 15 yaşımda uğradığım cinsel istismara göz yumdu Boris Johnson'a büyük şok: Mahkemesi Parlamentonun askıya alınmasını hukuka aykırı buldu Darbe girişimi sonrası tutuklanan Nazlı Ilıcak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi sözler: Bu BM ne işe yarıyor?