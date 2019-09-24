Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın mahkeme salonunda çırpınarak ölmesi ve ailesinin...
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Erdoğan: "Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın mahkeme salonunda çırpınarak ölmesi ve ailesinin...

32 dakika önce

Erdoğan: "Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın mahkeme salonunda çırpınarak ölmesi ve ailesinin defnine müsade edilmemesi içimizde kanayan yaradır"

Erdoğan:

Erdoğan: "Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın mahkeme salonunda çırpınarak ölmesi ve ailesinin defnine müsade edilmemesi içimizde kanayan yaradır"

Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:48 Kaynak: AA
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