Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Mısır'ın uluslararası mahkemelerde yargılanması için gerekeni yapacağız
Son Dakika Dünya Haber

Erdoğan: Mısır'ın uluslararası mahkemelerde yargılanması için gerekeni yapacağız

24 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin, "Mursi eceliyle değil öldürülmüştür. Bununla ilgili süreci takip edeceğiz. Mısır'ın uluslararası mahkemelerde yargılanması için gereken ne varsa yapacağız." dedi

Erdoğan: Mısır'ın uluslararası mahkemelerde yargılanması için gerekeni yapacağız, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe ile görevden uzaklaştırılarak hapse konulan ve mahkeme salonunda hayatını kaybeden Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin eceliyle ölmediğini belirterek süreci takip edeceklerini ve Mısır'ın uluslararası mahkemelerde yargılanması için gerekenin yapılacağını söyledi.

Sancaktepe'de halka hitap eden Erdoğan, "Mursi, eceliyle değil öldürülmüştür. Muhammed Mursi, mahkeme salonunda 20 dakika yerde maalesef çırpınıyor. Orada yetkililer Mursi'ye müdahale etmiyorlar. Bununla ilgili süreci takip edeceğiz. Uluslararası mahkemelerde Mısır'ın yargılanması için gereken ne varsa yapacağız. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı göreve davet ediyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da gerekeni yapması şarttır." diye konuştu.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:23 
Muhammed Mursi, Mısır, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkek çocuğa cinsel istismar sanığına 12,5 yıl hapis cezası verildi Kadın doktoru döven 2 kız kardeşe 1 yıl 10'ar ay hapis cezası verildi Av yasağının başlamasıyla en çok tercih edilen balık, İskorpit oldu! Kilosu 45 TL Askere giden Manuş Baba tanınmaz hale geldi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 17:47:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Mısır'ın uluslararası mahkemelerde yargılanması için gerekeni yapacağız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]