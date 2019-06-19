Erdoğan: Mısır'ın yargılanması için gerekeni yapacağız
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, "Mursi eceliyle değil, öldürülmüştür.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi
'nin vefatına ilişkin, "Mursi eceliyle değil, öldürülmüştür. Bununla ilgili süreci takip edeceğiz. Uluslararası mahkemelerde Mısır
'ın yargılanması için gereken ne varsa yapacağız" dedi.
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