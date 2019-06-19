Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Mısır'ın yargılanması için gerekeni yapacağız
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Erdoğan: Mısır'ın yargılanması için gerekeni yapacağız

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, "Mursi eceliyle değil, öldürülmüştür.

Erdoğan: Mısır'ın yargılanması için gerekeni yapacağız, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, "Mursi eceliyle değil, öldürülmüştür. Bununla ilgili süreci takip edeceğiz. Uluslararası mahkemelerde Mısır'ın yargılanması için gereken ne varsa yapacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:53 
Muhammed Mursi, Recep Tayyip Erdoğan, Mısır, Ekonomi
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