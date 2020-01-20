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Erdoğan: "(MİT Başkanı Fidan) İstihbarat noktasında Rusya, Suriye ve İran tarafıyla, muhataplarıyla...
6 saat önce
Erdoğan: "(MİT Başkanı Fidan) İstihbarat noktasında Rusya, Suriye ve İran tarafıyla, muhataplarıyla ilişkileri başarılı bir şekilde devam etmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:06 Kaynak: AA
Erdoğan: "(MİT Başkanı Fidan) İstihbarat noktasında Rusya, Suriye ve İran tarafıyla, muhataplarıyla ilişkileri başarılı bir şekilde devam etmiştir."
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