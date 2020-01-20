Erdoğan: "(MİT Başkanı Fidan) İstihbarat noktasında Rusya, Suriye ve İran tarafıyla, muhataplarıyla... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: '(MİT Başkanı Fidan) İstihbarat noktasında Rusya, Suriye ve İran tarafıyla, muhataplarıyla... - Son Dakika

Erdoğan: "(MİT Başkanı Fidan) İstihbarat noktasında Rusya, Suriye ve İran tarafıyla, muhataplarıyla...

6 saat önce

Erdoğan: "(MİT Başkanı Fidan) İstihbarat noktasında Rusya, Suriye ve İran tarafıyla, muhataplarıyla ilişkileri başarılı bir şekilde devam etmiştir.

Erdoğan:

Erdoğan: "(MİT Başkanı Fidan) İstihbarat noktasında Rusya, Suriye ve İran tarafıyla, muhataplarıyla ilişkileri başarılı bir şekilde devam etmiştir."

Suriye, Rusya, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:06 Kaynak: AA
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