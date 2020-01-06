Erdoğan: (MİT) Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor." - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: (MİT) Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor.' - Son Dakika

Erdoğan: (MİT) Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor."

6 saat önce

Erdoğan: (MİT) Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor.

Erdoğan: (MİT) Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor.

Erdoğan: (MİT) Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor."

Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi
Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na sert sözler: Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta 200'e yakın erkeğe tecavüz edip görüntüleri kayda alan adama müebbet hapis cezası verildi Son dakika: Sirte'ye saldıran darbeci Hafter güçleri püskürtüldü

Son Dakika Haberleri
21:03 Ruhani'den Trump'ın "52 hedef" açıklamasına gönderme: 290 sayısını da unutmasınlar - Son Dakika Haber
20:51 Sevdiği kızın babasının öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen genç intihar etti - Son Dakika Haber
20:45 Irak Başbakanı Abdulmehdi: Çin, önemli ve güçlü bir ortağımız - Son Dakika Haber
20:44 İran gerginliği sonrası ABD Kongresi'nden Trump'ın savaş yetkilerini sınırlama hamlesi - Son Dakika Haber
20:39 Irak Başbakanı Abdülmehdi: "Topraklarımız hesaplaşma sahası olmayacak" - Son Dakika Haber
20:14 13 yaşındaki öğrenci köpekten kaçarken can verdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 21:05:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: (MİT) Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]