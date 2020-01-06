Son Dakika › Politika › Erdoğan: (MİT) Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor.' - Son Dakika
Erdoğan: (MİT) Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor."
6 saat önce
Erdoğan: (MİT) Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:52 Kaynak: AA
Erdoğan: (MİT) Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor."
Son Dakika Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na sert sözler: Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta 200'e yakın erkeğe tecavüz edip görüntüleri kayda alan adama müebbet hapis cezası verildi Son dakika: Sirte'ye saldıran darbeci Hafter güçleri püskürtüldü